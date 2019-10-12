Kadın girişimci desteklenmeli

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Kadın girişimci Meltem Kelleci, kendi imkanları ile Mamak'ta açtığı yufka dükkanı ile bölgeye hitap etmeye başladı. Meltem Kelleci, 37 yaşında ve bir çocuk annesi. Kelleci, aile ekonomisine destek olmak amacıyla 4 ay önce Mamak'ta açtığı yufkacı dükkanını annesi ile birlikte işletmeye başladı. Meltem Kelleci, yufkacılık sayesinde hem kendi işinin patronu olduğunu, hem de evinin geçimine şimdilik az da olsa katkı sağladığını kaydetti. Eşinin özel sektörde çalıştığını, evinin geçimine destek olmak için yufkacı dükkanı açtığını belirten Kelleci, "Burada daha önce bir yufkacı vardı. Kapatıp gitti. Biz de o sıralar konfeksiyon işimizi kapatmıştık. Burayı kiralayarak, yufkacı dükkanı olarak işletmek, devam etmek istedik. Mayıs ayında dükkanın içini yaptırıp, gerekli prosedürleri de yerine getirerek, Mamak'ta Sudem Gözleme adıyla dükkanımızı açtık. Esnaf odamıza da kaydımızı yaptırdık. Kendi işimi kurmanın hayali içerisindeydim. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi., ayakta durmakta zorlandıklarını belirterek yaşadığı zorlukları dile getirirken, kadın girişimci esnaf ve sanatkarlara destek verilmesi gerektiğini söyledi. Hiç destek almadan kendi işini kurduğunu ve Ankara Yufkacılar Esnaf Odası'na kayıtlı bir esnaf olarak faaliyetine devam ettiğini belirten Kelleci, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerine başvuru yaptıklarını ama henüz çağrılmadıklarını dile getirdi ve ekledi: "Kadın çalışmalı, kadın çalışıp kendi ayaklarının üzerinde durmalı, kendine özgüveni olmalı, ailesinin geçimine katkı sağlamalı. Çalışmak, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen, yenilikçi fikri olan, özellikle iş kurma konusunda cesaretli olan kadın teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Sonuçta bizler ülkemiz ekonomisine katkıda buluyor, üretiyor, istihdam yaratıyoruz. Kendi işini kuran kadın girişimciler, yatırımcılar mutlaka desteklenmelidir. Kadın esnaf ve sanatkarların artan rekabet ortamında ayakta kalabilmesi için destek şart."ve sanatkarların ticaret kapasitelerinin desteklenmesinin önemine vurgu yapan Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat da; "Sınırlı sermayesi ve el emeği ile becerisine dayalı kurduğu işletmesinde ülke ekonomisine katkı sağlayan esnaf ve sanatkarımızın özellikle kriz döneminde nefes almasını sağlayacak, işlemleri ve prosedürü yorucu olmayacak bir şekilde kullanabilecekleri faizsiz krediler ile ya da çok düşük faizli kredi imkanları ile desteklemesini istiyoruz. Son dönemde özellikle kadın yufkacı esnaf sayımızda bir artış söz konusu. Bu anlamda kadın esnaf ve sanatkar girişimci sayısının artması için kadınlar teşvik edilmeli, iş hayatına atılan kadınlar daha çok desteklenmelidir. Bunu devletin organlarının yapması lazım" dedi.