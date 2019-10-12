BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de milli araya G.Saray beraberliği ile giren Gençlerbirliği'nde tek hedef 8. haftada kazanıp çıkışa geçmek. Kırmızı-siyahlılar geride kalan 7 haftada 4 yenilgi alıp 3 kez de berabere kalırken topladığı 3 puanla ligde 17. sırada kaldı. Başkent ekibi, Galatasaray maçında istekli ve hırslı futbolu ile göz doldururken bir kez daha 3 puanı kaçıran taraf oldu. Teknik direktör Mustafa Kaplan ise takımının oyunundan memnun olmakla birlikte bir türlü alınamayan galibiyetin oyuncular ve camia üzerindeki stresi de artırdığının farkında. Deneyimli teknik adam, ligin 8. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde oyuncularını zorlu atmosfere hazırlarken hedefi de galibiyet olarak belirledi. Kaplan oyuncularına sürekli "Kendi oyunumuzu oynayalım, taktik disiplinden kopmayalım" sözleri ile uyarılarda bulunurken 3 puanın da geleceğini oyuncularına aşılıyor. Kaplan, oyuncularına zaman zaman bireysel konuşmalar yaparken toplu halde de yaptığı konuşmalarla motivasyonlarını artırmaya çalışıyor. Kaplan, oyuncularına yine seslenip morallerini yüksek tutmalarını isterken,Eğer taktik anlayışımızı yansıtırsak galibiyetle dönebiliriz. Kendinize güvenin, elinizden geleni sahaya yansıtın. Üst üste alacağımız galibiyetlerle bir anda ligde üst sıralara çıkacağız" dedi.G.Birliği'nde tek soru işareti sakatlığı bulunan Baiano yerine kimin oynayacağı. 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Baiano yerine en büyük aday Berat Özdemir.Berat Özdemir şu anda Baiano'nun yerine oynayacak ilk sıradaki isim olarak öne çıkıyor.