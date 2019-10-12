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’dan ordumuza tam destek

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Osmanlıspor’dan ordumuza tam destek
MOR-SARILI ekip, Mehmetçiklerimize destek için dün antrenmana Türk Bayraklı tişörtler ile çıktı. TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Başkent ekibinin teknik heyeti, futbolcuları ve personeli, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla antrenmana Türk bayraklı tişörtle çıktı. Mor-sarılı ekip, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
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Osmanlıspor’dan ordumuza tam destek
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