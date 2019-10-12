Osmanlıspor’dan ordumuza tam destek

BUGÜN NELER OLDU

MOR-SARILI ekip, Mehmetçiklerimize destek için dün antrenmana Türk Bayraklı tişörtler ile çıktı. TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Başkent ekibinin teknik heyeti, futbolcuları ve personeli, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla antrenmana Türk bayraklı tişörtle çıktı.