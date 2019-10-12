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’de miniklere tertemiz bir yuva

Giriş Tarihi: 12.10.2019
OSTİM’de miniklere tertemiz bir yuva
YENIMAHALLE Belediyesi'nin çalışan annelere destek olmak amacıyla OSTİM OSB'de kazandırdığı Kemal Baytaş Kreş ve Gündüz Bakımevi, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor. Ocak ayında kapılarını minik sakinlerine açan Kemal Baytaş Kreş ve Gündüz Bakımevi, devlette üst düzey görevlerde bulunan 90 yaşındaki hayırsever Kemal Baytaş'ın desteğiyle, OSTİM'de çalışan annelerin kreş sıkıntısını çözmek amacıyla hizmete sunuldu. Kreş, 3-6 yaş grubu minik Yenimahalleliye, 8 öğretmen, 1 hemşire ve 10 yardımcı personelle hizmet veriyor.
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OSTİM’de miniklere tertemiz bir yuva
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