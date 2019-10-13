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’nın başkent oluşunun yıldönümünü kutluyoruz

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümünü kutluyoruz
ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın Başkent oluşunun yıldönümünü, bir mesaj yayımlayarak kutladı. Baran,"Milli Mücadele'de milletine karargâh olan Ankara, Cumhuriyetimizin Başkenti ilan edilerek, Türkiye'nin medeniyet yolculuğuna önderlik etmiştir. Ankara'nın Başkent oluşunun yıldönümünü kutluyorum" dedi. Baran, Ankara'nın 15 Temmuz dâhil olmak üzere milletin istiklal ve istikbalini ilgilendiren her dönemde önemli sınavlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıdığını vurguladı. Baran, "Ankara bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmasına öncülük edecektir" diye konuştu.
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Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümünü kutluyoruz
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