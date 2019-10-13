Keçiören’de okullar ilaçlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi ilaçlama ekipleri ilçe genelinde 51 mahallede sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına okullarda ve diğer kamu kurumlarında da devam ediyor. Okul yöneticilerinden gelen talepleri de değerlendiren ilaçlama ekipleri 2019 yılı içerisinde tüm okul ve kamu kurumlarında çalışma yaptı. Ağırlıklı olarak yaz döneminde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmasının kış döneminde de devam edeceğini dile getiren ekipler, özellikle Keçiören sınırlarında bulunan 43 farklı pazaryerinde de larvasit, sinek, uçkun, fare ilaçlaması ve bakteri dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Vatandaşların istek ve talepleri de dikkate alınırken, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöp konteynerlerinde karasinek larvasına karşı özel bir çalışma gerçekleştiriyor. Özellikle larvaların üreme alanı olan su birikintileri ve Gümüşdere civarında, sulak alanlarda, dere boylarında, Bağlum atık su kanalında ve larva gelişimine sebebiyet veren su birikintilerinde yapılan larva ilaçlaması da devam ediyor.