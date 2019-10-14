Cevriye nineden Mehmetçiğe dua

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BUGÜN NELER OLDU

ltındağ'daeller Türk ordusu için semaya kalktı. Altındağlı vatandaşlar el ele, gönül gönüle şanlı ordumuzun zaferi için dua gecesinde bir araya geldi. Geceye Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen anlamlı geceye, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, AK Parti Altındağ ilçe Başkanı Ahmet Karaca, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk ordusunun muzaffer olması için eller ve gönüllerin duada birleştiği geceye 92 yaşındaki Cevriye nine damgasını vurdu. 92 yaşındaki Cevriye Taşdelen "Askerimizi, devletimizi, milletimizi Allah korusun. Asker yavrularım sağ salim evlerine dönsün, hiç birinin ayağına taş değmesin" sözleriyle herkesi duygulandırdı.