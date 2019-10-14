Haber Hattı

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BUGÜN NELER OLDU

ürkKızılay bünyesindeki Genç Kızılay'ın Akran Eğitimi Projesi kapsamında gençlere yönelik vereceği temel ilk yardım ve afetlerden korunma bilinci eğitimleri başladı. Genç Kızılay Eğitim Birimi Başkanı Caner Erdener, proje kapsamında Türkiye genelinden gelen 81 gence "Kızılay, Kızılhaç Hareketi", "ilkyardım" ve "Temel Afet Bilinci" olmak üzere üç ana başlıkta eğitim verildiğini söyledi. Akran eğitiminin ilkini yaklaşık 8 ay önce gerçekleştirdiklerini belirten Erdener, eğitmenlerin bugüne kadar 15 bin gence ders verdiğini ifade etti.Sürücü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobil su kanalına düştü. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Macit Evmez (26) idaresindeki otomobil, yoldan karşı tarafa geçen köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil önce ağaçlara çarptı daha sonra karşı şeride geçerek yaklaşık 50 metre savrulup su kanalına devrildi. Kazada sürücü Evmez ile otomobildeki Mehmet (56), Nafiye (47), Ayten Evmez (55) ve Ayşe Damlıbağ (56) yaralandı.