Kahraman babalara çocuklarından destek

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Ankara'da Rauf Orbay Ortaokulu'nda eğitim gören yüzlerce asker çocuğu, Barış Pınarı Harekâtı'na katılan kahraman komandolara destek için İzmir Marşı'nı ve mehter marşlarını çaldı. Barış Pınarı Harekâtı'na katılan kahramanların çocukları, hem babalarına olan özlemini hem de sevgilerini dile getirdi. Babalarını uzun süredir görmeyen minikler, harekâtın başarıyla sonuçlandırılmasını dileyerek, babalarına ve silah arkadaşlarına hep birlikte selamlarını gönderdi.Lena Ekizer, "Buradan babama ve silah arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Görevlerini başarıyla tamamlamalarını ve sağ salim dönmelerini istiyorum. Seni çok özledim babacığım." Asker çocuğu olmanın zorluklarına dikkat çeken Elif Akgül ise, " Bir asker çocuğu olarak operasyondaki babalarımıza, askerlerimize dualarımızı eksik etmiyoruz. Onları çok seviyoruz. İnşallah buraya sağ salim gelirler. Onları çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. Babasının görevden dönünce kemanıyla güzel parçalar çalacağını belirten Ayşe Zeynep Sara, "Ben de bir asker çocuğuyum. Babamla 3 aydır ayrıyım. Gelmesine az kaldı bunu biliyorum. Babam gelirse kemanımla ona güzel şeyler çalacağım. Asker çocuğu olduğum için çok gurur duyuyorum" diye konuştu.Babasını çok özlediğini ifade eden Özge Su Şeker de şu ifadeleri kullandı: "Babamın morali güzel düzgün. Bizi görünce daha çok mutlu oluyor. Babamdan 3 gün boyunca haber alamadık. Çok korktuk sonradan öğrendik hasta olmuş. Ben babamı ablamla karşılamak istiyorum. Ben de babama 'Bir masal anlat baba' şarkısını öğrenip ona çalmak istiyorum. Çok dikkatli olsunlar, kolay gelsin. Babamı çok özledim. Sağ salim gelsinler. Biz tüm kalbimizle inanıyoruz. Türkiye olarak onlara güveniyoruz."Babasının ilk defa konserine gelemediğini ve çok özlediğini ifade eden Azra Karakurt ise, "Küçüklüğümden beri babam hep göreve gitti geldi ve ben bu duruma alıştım. Babam burada olsa Zombi parçasını çalmak isterdim. Babam burada olsa eminim ki konsere gelirdi. İlk defa bu konserime gelemedi. Babamı çok özledim. İnşallah sağ salim bir şekilde döner" dedi. Çocukların kendilerine emanet olduğunu bildiren Senem Eskioğlu Yılmaz, "Biz bir aileyiz. Buraya gelen çocuklar, benim çocuğum. Operasyona gidenler hepsi bizim kardeşimiz, ağabeyimizdir. Öncelikli olarak hepsinin sağ salim dönmelerini diliyoruz. Emanetleri bizde, emanetlerine gözüm gibi bakıyorum. Onların yaşadıkları her şeyi biz de yaşıyoruz. Çocuklar farklı duyguları anlattılar. Onların hepsi benim çocuğumdur. Hepsinin içinde 'babam geldiği zaman ona bunu çalmak istiyorum.' Çoğu konserlerimizi babaların geliş gidiş tarihine göre değiştiriyoruz. Sağlıkla ve başarılı bir şekilde evlatlarının yanına dönmelerini istiyorum" dedi.