Lise öğrencileri Kızılcahamam’da doğa yürüyüşünde

BUGÜN NELER OLDU

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Öğrencileri, öğrencileri, okul müdürü Kadir Yaman ve öğretmenleri öncülüğünde, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ali İhsan Kayabaşıoğlu rehberliğinde geleneksel hale getirdikleri Dönem Başı Doğa Yürüyüşü'ne bu yıl Abacı Peri Bacaları ve Mahkemeağcin bölgesindeki jeopark alanlarını ekledi.Öğretmen ve öğrenciler, yürüyüş öncesi okullarına ismi verilen ve aynı zamanda Kızılcahamam Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi mezunu olan 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Hakan Gülşen'in mezarını ziyaret edip dua etti. Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve bazı velilerin katılımı ile 80 kişiden oluşan grup, Başören Mahallesi'nden Abacı Peri Bacalarına yürüdü. Öğle yemeğinden sonra yürüyüşün ikinci bölümünde ise Mahkemeağcin Yeraltı Kültürel Jeositi'ne kadar yürüyen öğrenciler, yol üzerinde bulunan Topuz İni Yer altı Mağaralarını da ziyaret etme şansı buldu.