Mehmetçik’in mesai arkadaşları emir bekliyor

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BUGÜN NELER OLDU

ürkıye'nın güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barışı getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na destekler yurt genelinde artarak devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın yetkili sendikası SAVDESSEN de, tarihi operasyon için emir bekliyor. Savunma, Güvenlik Ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDESSEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yaptığı basın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Cengiz, "Tarihi şan ve şerefle dolu ordumuz, ecdadının izinde yürüyerek, binlerce kilometre uzaktan gelip bölgeyi ateş çemberine alan emperyalist güçlerin hamiliğini yaptığı terör örgütlerinin başını ezecek, yine nice zaferlere imza atacaktır. Sendika olarak tüm varlığı ve duaları ile kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.