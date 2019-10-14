Milli ragbicilerden kıymetli galibiyet

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da konuk ettiği Andorra'yı 36-12 mağlup eden Ragbi Milli Takımımız, bu galibiyetle bir üst lige yükseldi. Türkiye Ragbi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup maçında Kızılcahamam'da Andorra'yı konuk etti. Kızılcahamam İlçe Stadı'nda oynanan mücadele kıran kıran geçti. Mücadelenin başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen Türkiye Ragbi Milli Takım, taraftarların da desteğiyle sahadan 36-12'lik üstünlükle ayrıldı. Ragbi Federasyon Başkan Vekili Filiz Çıkrıkçı, Kızılcahamam İlçe Stadyumu'nda yapılan milli maçımızda Kızılcahamam Belediye Başkan Süleyman Acar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy'a ve İlçe Protokolüne de plaket takdimi yapıldı.