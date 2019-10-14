Sayokanda 17. kemer sınavı

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MAMAK Belediyesi Sayokan Takımı sporcuları bir üst kemere geçmek için ter döktü. 7'den 70'e her yaşta sporcuyu bünyesinde barındıran Sayokan'da kemer bağlama sınavının 17.'si gerçekleştirildi. Türk dövüş tekniklerinin yanı sıra Osmanlı tokadının bir arada uygulandığı kemer sınavında yüksek puan almak için yarışan sporcular bir üst kemere terfi etti. Sayokan'ın Mamak'ta öğreniliyor olmasının önemine değinen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun, ülkenin ve tarihi mirasının aynasıdır. Sayokanı sadece bir spor branşı ya da kulübü olarak görmek doğru değildir" diye konuştu. Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen kemer sınavında 34 mavi kemer, 17 sarı kemer, 8 sarı kemer, 10 dört renkli kemer ve 7 siyah kemer olmak üzere 76 Alp ve Almıla seviye atladı