Serebral palsili genç burnuyla hayallerini tasarlıyor

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MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Talha Köstekli, SP hastalığı nedeniyle yürüyemiyor, ellerini kullanamıyor ve konuşmakta zorlanıyor. Fiziksel engelinin yetenek ve hayallerinin önüne geçmesine izin vermeyen Köstekli, dokunmatik ekranların yardımıyla burnunu kullanarak web tasarımı yapıyor. Aynı zamanda edebiyatı çok seven ve bir kitap da yazan Köstekli, merak ettiği bir konuda araştırma yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi. "Yazmayı, yazarken hayal gücümü kullanmayı çok seviyorum" diyen Köstekli, kodlama ve oyunları da çok sevdiğini dile getirdi. Köstekli, "İleride ya senarist ya da oyuncu olmak istiyorum. Web tasarımını da seviyorum. Bütün bunları burnumla yapıyorum. Bize özel teknoloji şu anda çok fazla olmadığı için biraz korkuyorum" diye konuştu.Talha'nın bilişim teknolojileri öğretmeni Pınar Küçük de okuldaki öğrencilerin 10'uncu sınıfta başlayan kodlama eğitimlerini web tasarım programlama dalıyla sürdürdüğünü belirtti. Küçük, "Talha, web tasarımı konusunda en iyi öğrencilerimizden biri. Öğrettiğimiz bütün kodlamaları dokunmatik, özel ekranlar aracılığıyla burnuyla yapıyor" ifadelerini kullandı. Küçük, "Tablet üzerinden burnuyla yazdığı bir kitabı var. Bilim kurgu roman yazmayı çok istiyor. Kitabı da oldukça başarılı. Kendi hayatını bilim kurguyla harmanladığı bir konusu var. Çok şaşırdık, çok hoşumuza gitti" dedi. Talha'nın babası Ali Köstekli ise "Oğlumla gurur duyuyorum. Çok çalışıyor, çabalıyor, çok meraklı. Bilime, okumaya merakı beni gururlandırıyor"dedi