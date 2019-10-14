Yenimahalle’deki kurs Furkan’a tıp kazandırdı

Ü

BUGÜN NELER OLDU

nıversıtesınavına Yenimahalle Belediyesi'nin Karşıyaka etüt merkezinde hazırlanıp Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan 19 yaşındaki Furkan Alp Varlı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile bir araya geldi. Başarısından dolayı Varlı'yı tebrik eden Başkan Yaşar, "Göğsümüzü kabarttın oğlum. İnşallah başarılı bir doktor olursun" diyerek genç doktor adayı ile kucaklaştı. Fethi Yaşar'a "Bugün Tıp Fakültesini kazandıysam bu sizin açmış olduğunuz etüt merkezleri sayesinde" diyen Alp Varlı, başarı hikâyesinin Yenimahalle Belediyesi'nin açmış olduğu kurslarla başladığını dile getirdi.