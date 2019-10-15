Emekliler sağlık için doğa yürüyüşünde

BUGÜN NELER OLDU

Emeklilerin sosyo - kültürel hayatlarına yönelik renkli etkinlikler düzenleyen Emekliler Platformunun düzenlediği doğa yürüyüşü ile emekliler sağlıklı yaşama davet edildi. Kızılcahamam Mahkeme Ağaçin'de yürüyüş hocaları eşliğinde gerçekleşen doğa yürüyüşü öncesinde emeklilere fiziksel hareket eğitimi de verildi. Doğa ile buluşan emekliler bir yanda dalından meyve koparmanın tadını çıkarırken diğer yandan zengin oksijen kaynağı ve doğal güzelliklerin büyülediği, olağanüstü bir atmosfere sahip ormanlık alanda yürümenin tadına vardılar. Yürüyüş sonunda doğanın içinde piknik yaparak temiz havanın tadını çıkaran emekliler, doğa yürüyüşlerinin belirli periyotlarda tekrarlanması talebinde bulunarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkürlerini ilettiler. Emeklilerin hayatla bağlarını güçlendiren çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Onların hayatlarına küçük dokunuşlar yapmaya; emeklilerimizin emeklilik sonrası süreçte yalnızlık ve boşluk yaşamalarını engellemek için çeşitli projeler üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.