Evi yanan aileyi Başkan Şimşek ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

BAHÇELIEVLER mahallesi 275. sokakta bulunan bir apartmanın dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ev tamamen temizlenirken, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yangında evi kullanılmaz hale gelen aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Şimşek, evin tadilatını yaptırmaya imkanı olmayan ailenin yaralarını sarmak için harekete geçerken "Bizler iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanındayız. Ailemize geçmiş olsun. Evin tamiri en kısa sürede yapılacak" dedi.