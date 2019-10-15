Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kafileyle Rusya'ya gittiğini ancak yakınının rahatsızlığı nedeniyle finaller öncesi Türkiye'ye döndüğünü anlatan Gözgeç, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandık.
Dünya Şampiyonası'nda üç sporcumuzun final müsabakasına çıkması gerçekten çok önemli" ifadelerini kullandı. Gözgeç, Dünya Şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu'nun
henüz 20'li yaşların başında olduğuna işaret etti.
MADALYA ZAMANI
Başkan Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerine yoğunlaşacaklarının altını çizdi. Gelecek yıl martta Avrupa, mayıs ayında da dünya kıta olimpiyat elemelerinin yapılacağını dile getiren Gözgeç, "Birinci hedefimiz olimpiyatlara kota almak. Kota müsabakaları için var gücümüzle çalışacağız.
Sürekli turnuva ve kamplar olacak" diye konuştu. Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin "Dünya Şampiyonası'ndaki sonuçlar umutlarımızı artırdı. Artık madalya almamızın zamanı geldi"
değerlendirmesini yaptı.
CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ İHMAL ETMİYOR
Başkan Özgeç, "Genel müdürlükteki bütün teşkilatımız bizimle yakında ilgileniyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan zaten sporun içinden geliyor. Sporu seven her an arayan soran bir devlet başkanımız var.
Suriye sınırında terörle mücadele ediyoruz. Bu arada bizi yine unutmuyorlar. Siz basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. bizleri yalnız bırakmadınız. Bu tabii moral, motivasyon işi. Basın ne kadar desteklerse sporcularımız, o kadar onore oluyorlar. Futbolun dışında da bir dünya var"
diye konuştu.