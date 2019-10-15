‘Futbolun dışında da bir dünya var’

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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kafileyle Rusya'ya gittiğini ancak yakınının rahatsızlığı nedeniyle finaller öncesi Türkiye'ye döndüğünü anlatan Gözgeç,Dünya Şampiyonası'nda üç sporcumuzun final müsabakasına çıkması gerçekten çok önemli" ifadelerini kullandı. Gözgeç,henüz 20'li yaşların başında olduğuna işaret etti.Başkan Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerine yoğunlaşacaklarının altını çizdi. Gelecek yıl martta Avrupa, mayıs ayında da dünya kıta olimpiyat elemelerinin yapılacağını dile getiren Gözgeç, "Birinci hedefimiz olimpiyatlara kota almak.Sürekli turnuva ve kamplar olacak" diye konuştu. Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkindeğerlendirmesini yaptı.Başkan Özgeç, "Genel müdürlükteki bütün teşkilatımız bizimle yakında ilgileniyor.Suriye sınırında terörle mücadele ediyoruz. Bu arada bizi yine unutmuyorlar. Siz basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. bizleri yalnız bırakmadınız. Bu tabii moral, motivasyon işi. Basın ne kadar desteklersediye konuştu.