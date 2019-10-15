Kahramankazan kırmızı-beyaz

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KAHRAMANKAZANBelediye Başkanı Serhat Oğuz, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan kahraman Mehmetçiğe destek olmak amacıyla sosyal medya üzerinden anlamlı bir çağrı yaptı. Sosyal medya hesaplarından "Bayrağımızı Asıyoruz, Hassasiyetimizi Gösteriyoruz" isimli bir video klip yayımlayan Oğuz, tüm ilçe halkını evlerine, iş yerlerine bayrak asmaya çağırdı. Oğuz'un bu çağrısına kayıtsız kalmayan ilçe halkı her yeri bayraklarla donattı. Başta belediye binası olmak üzere ilçedeki birçok noktaya, evlerin balkonlarına, iş yerlerine ve araçlara bayraklar asıldı. Mehmetçiğin yayında olduğunu gösteren Kahramankazan halkı böylece ilçeyi bayraklarla donattı.Başkan Oğuz, Kahramankazan halkının tek yürek Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, "Devletimizin bekası için geleceğe umutla bakması için canları pahasına kahramanca görev yapan Mehmetçiklerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. İlçemizi bayraklarla donatan halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Her zaman ordumuzun, milletimizin ve devletimizin yanındayız" dedi.