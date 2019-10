Kaza yapan otomobil iş yerine girdi

BUGÜN NELER OLDU

Kaza, önceki gün sabaha doğru Çankaya'da meydana geldi. Naci Çakır Mahallesi'ndeki İlker Caddesi üzerinde ilerleyen Sibel Güler yönetimindeki otomobil ile Dikmen Caddesi'nden giden Ozan Duman'ın kullandığı otomobil, iki cadde kesişiminde çarpıştı. Güler'in otomobili, çarpışmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki kozmetik dükkanına girerken, Duman'ın otomobili de park halindeki 06 AJ 015 plakalı araca çarparak durdu. Kazada, kozmetik dükkanına giren otomobildeki ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Ozan Duman'ın aramasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 06 UF 641 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak kozmetik dükkanına daldığı an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazada, 2 araç ile kozmetik dükkanında büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.