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yapan otomobil iş yerine girdi

Sürücülerinin kontrolünden çıkıp çarpışan otomobillerden biri, savrularak yol kenarındaki kozmetik dükkanına girerken, biri de park halindeki araca çarptı

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Kaza yapan otomobil iş yerine girdi
Kaza, önceki gün sabaha doğru Çankaya'da meydana geldi. Naci Çakır Mahallesi'ndeki İlker Caddesi üzerinde ilerleyen Sibel Güler yönetimindeki otomobil ile Dikmen Caddesi'nden giden Ozan Duman'ın kullandığı otomobil, iki cadde kesişiminde çarpıştı. Güler'in otomobili, çarpışmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki kozmetik dükkanına girerken, Duman'ın otomobili de park halindeki 06 AJ 015 plakalı araca çarparak durdu. Kazada, kozmetik dükkanına giren otomobildeki ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Ozan Duman'ın aramasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Sağlık ekipleri, yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 06 UF 641 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak kozmetik dükkanına daldığı an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazada, 2 araç ile kozmetik dükkanında büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Kaza yapan otomobil iş yerine girdi
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