Otostopla 81 il gezdi

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Ankara Başkent Üniversetisi Radyo Televizyon Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Dilara Özkan (20), ülkenin farklı noktalarındaki güzellikleri keşfetmek için okuluna ara vererek geçen yıl Mayıs ayında otostop çekerek Ankara'dan başlattığı yolculuğunu, Türkiye'nin sınır kenti Hakkari'de noktaladı. Özkan, otostopla çıktığı gezide Türkiye'nin 81 ilini gezdi. Gittiği yerlerin doğal ve kültürel zenginliklerini fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşan Özkan, birçok araçla sürdürdüğü yolculukta binlerce kilometre yol kat etti. Turunu Hakkari'de tamamlayan Özkan, otostop çekerek yaptığı yolculukta 81 ilin güzelliklerini keşfettiğini anlattı.Özkan, "Türkiye'min her yerini gezdim. Türkiye turum bitti ve bunu otostopla seyahat ederek yaptım. Gittiğim yerlerde turistik yerlerden ziyade köyleri gezmeye çalışıyorum. 2018 yılın mayıs ayında yola çıkarak otostopla bu geziye çıktım. Gezimin son durağı Hakkari'deyim. İnsan kendine güvendikten sonra bütün hayallerini gerçekleştirebiliyor" diye konuştu.