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Üniversitelilerden harekâta ışıklı destek

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Üniversitelilerden harekâta ışıklı destek
TÜRK Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlardan Türk askerine destek sürerken, harekata bir destek de Gölbaşı'nda eğitim gören üniversite öğrencilerinden geldi. Gölbaşı Polis Akademisi Yerleşkesi öğrenci yurtlarından Barış Pınarı Harekâtı'na ışıklı destek geldi. Yerleşke yurtlarında eğitim gören öğrenciler yurt odalarının ışıklarıyla 'Barışpınarı' yazarak Mehmetçiğe destek verdi. Öğrencilerin bu anlamlı desteği Gölbaşı'ndan böyle görüntülendi.
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Üniversitelilerden harekâta ışıklı destek
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