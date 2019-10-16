70’inci yılda yıldızlar geçidi

BUGÜN NELER OLDU

Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde düzenlenen 70'inci yıl programının sunuculuğunu sanatçılar Zafer Algöz ve Seray Gözler üstlendi. Program, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Barış Pınar Harekatı şehitleri için saygı duruşuyla başladı. Özel kutlama programında, geçmişten bugüne oynanan önemli eserler ile bazıları halen sahnelenen oyunlardan kısa bölümler, usta oyuncuların performanslarıyla geceye renk kattı. Özel programda Metin Oyman "Bir Şehnaz Oyun", Nihat Hakan Güney "Kral Oidipus", Gaye Alacacı ve Tolga Tecer "Üç Kuruşluk Opera", Münir Caner "Köşebaşı", Hülya Savaş ve Hande Gürler "Bağdat Hatun", Hakan Meriçliler ve Veda Yurtsever "Hırçın Kız", Pelin Dikmenoğlu "Yedi Kocalı Hürmüz", Levent Çelmen "Damdaki Kemancı", Hülya Gülşen, Hakan Çimenser ve Celal Kadri Kınoğlu "Giydirici", İbrahim Raci Öksüz "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı", Bülent Emin Yarar da "Cyrano de Bergerac" oyunlarından kısa bölümler canlandırdı. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda geçen sezon olduğu gibi bu sezon da seyirciyle buluşan Moliere'in "Cimri" isimli oyunundan bir bölümü sahneledi. Oyunculara performansları sırasında, canlandırdıkları oyunların 1947-1980 yıllarındaki başrol oyuncularının sahne fotoğrafları sinevizyon olarak eşlik etti. DT'nin kuruluş öyküsünün usta oyuncuların röportajları ile anlatıldığı, seslendirmesini Sinan Pekinton, Murat Atak ve Özlem Ersönmez'in yaptığı "İlk Yıllar" isimli belgesel de gösterildi. Programda Cüneyt Gökçer, Avni Dilligil, Muhsin Ertuğrul, Ergin Orbey, Baykal Saran ve ebediyete intikal eden tüm sanatçılar ekrana fotoğrafları yansıtılarak anıldı.PROGRAMIN sonunda tüm oyuncular sahneye çıkarak selam verdi. Usta oyuncuların hocası, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanı Bozkurt Kuruç sahneye çıkarak, özel gece için emek veren herkesi kutladı. Kuruç, "Devlet Tiyatroları özel bir kurum. Tüm hocalarımızı saygıyla anıyorum. Ayrıca ülkemizi terör belasından kurtarmak için Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Silahlı Kuvvetlerimize, tüm askerlerimize Allah'tan güç, kuvvet diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu. Gösteride emeği geçenlere, gecenin anısına 70'inci yıl belgesi takdim edildi.