9 yaşındaki Nevra’dan çifte başarı

BUGÜN NELER OLDU

12-13 Ekim tarihleri arasında Badminton Federasyonu tarafından Aktepe Salonu'nda gerçekleşen 11 yaş altı Badminton il birinciliği müsabakaları sonuçlandı.Aynı zamanda çift bayanlar müsabakasında da takım arkadaşı İnci Kara ile birlikte başarılı bir performans sergileyen Mutlu, çiftli kategoride de şampiyon oldu. Başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden minik şampiyon, "Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam edip Badminton'da Yenimahalle'yi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi. Mutlu, 17-20 Ekim'de Ankara'da yapılacak 11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na da çok sıkı çalıştığını ifade etti.