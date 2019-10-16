Ayite Antalya’yı gözüne kestirdi

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBIRLIĞI'NIN sezon başında Fulham'dan kadrosuna kattığı Floyd Ayite, bir an önce performansını en üst seviyeye çıkarmak istediğini söyledi. Kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi JonathanSol açıkta görev yapan Ayite, uyum sürecini atlatmaya çalıştığına işaret ederek, "Henüz daha ligi tanımaya, takım arkadaşlarımla bir uyum oluşturmaya çalışıyorum. Formumu da yükseltmeye çalışıyorum. Formumun artmasıyla ümit ediyorum ki takımımı sıralamada yükseltme şansım olacak" değerlendirmesinde bulundu.Ligde galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği'nin 7 maçta 3 puanda kalmasıyla ilgili soru üzerine Ayite, şunları söyledi: "Açıkçası 3 puan ve sıralamada bulunduğumuz yer bizi yansıtmıyor. Burada görmüş olduğunuz oyuncuların çoğunluğu kariyerli isimler. Fakat bazen sahada yaptıklarımızı sonuca yansıtamadığımız anlar oldu. Önümüzde Antalyaspor maçı var. Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılmak ve sonrasında seri yakalamak istiyoruz."Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor'un son olarak F.Bahçe'yi yendiğinin hatırlatılması üzerine Ayite,Aynı zamanda bir puan aldık. Bu da önemli bir şey. Bu lig, zor bir lig. Burada her maç zor. Her takım her takımı yenebilir. İyi bir ekibiz. Kalitemize çok güveniyoruz. Antalya'ya kazanmak için gideceğiz. Galibiyet için sahaya çıkacağız" dedi. Ayite, Süper Lig'de oynanan futbolun oyun stiline uygun olduğuna değinerek, "Açık oynanan bir oyun var. Sürekli pozisyona girilen ve gol atılan bir lig. Aynı zamanda hızlı oynanan bir lig. Boş alanları çok yakalama şansınız var. Hem hızlı oynanması hem de boş alan olması, kalitemi ortaya çıkarmam için çok iyi bir fırsat." şeklinde görüş belirtti.