Engelsiz Filmler Festivali Ankara’da

BUGÜN NELER OLDU

HERKESIN eşit bir şekilde kültürel hayata katılımını hedefleyen Engelsiz Filmler Festivali, İstanbul ve Eskişehir'in ardından Ankara'da sinemaseverlerle buluşuyor. Festival bugünden itibaren 20 Ekim'e kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut sinemaseverleri ağırlayacak. Bu yıl yedinci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festlivali'nin Ankara durağında 48 erişilebilir film seyirciyle buluşacak. Programda bu yıl Engelsiz Yarışma, Dünyadan, Çocuklar İçin, Uzun Lafın Kısası, Otizm Dostu Gösterim bölümlerinin yanı sıra bu sene eklenen Ayrıksı Otu, Rehber Köpekler, Be In!, Bizim için, Bizsiz Asla! ve Kim Demiş? olmak üzere 10 tematik başlık yer alıyor. Engelsiz Filmler Festivali'nin programında yer alan tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor. Festival'de gösterimlerin yanı sıra, gösterim sonrası film ekipleriyle yapılan söyleşiler de işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleşiyor. Tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.