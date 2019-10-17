Can Öncü Japonya’da piste çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

MİLLİ motosikletçi Can Öncü, sakatlığının ardından bu hafta sonu Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Japonya ayağında mücadele edecek. Organizasyonun 16. ayağı olan yarış 18-20 Ekim tarihlerinde 4 bin 800 metrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde yapılacak. Japonya Grand Prix'si yarın serbest antrenmanlarla başlayacak. Sıralama turu cumartesi günü gerçekleştirilecek ve final yarışı ise 20 tur üzerinden pazar günü TSİ 06.00'da start alacak. Red Bull sporcusu Öncü, San Marino Grand Prix'sinin antrenman bölümünde kaza yapmış ve sonrasında sol köprücük kemiğinden ameliyat edilmişti. Milli sporcu, sakatlığından dolayı San Marino, İspanya ve Tayland yarışlarına katılamamıştı.