Çocuk Meclisi Keçiören’de toplandı

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Çocuk Meclisi Keçiören Belediye Meclisi'nde toplandı. Gürcistan, Suriye, Irak ve Türk çocukların olduğu 46 çocuk, Keçiören Belediye Meclisi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Meclis Üyelerinin de izleyici olarak katıldığı programda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye seçimleri, belediye meclis üyelerinin seçimi ve meclisin işleyişine dair bilgiler verdi. Ardından yapılan temsili oylama ile Belinay Ağsak Meclis Başkanı, Fatma Zehra Öztürk, Miran Bulut ise divan kâtibi seçildi.Meclis gündemine geçilirken, "0- 12 yaş arası çocukların Teleferik ve Deniz Dünyasından ücretsiz faydalanması" oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi. Başkan Altınok, çocuklara bir hedefleri olmasını nasihat etti. Başkan Altınok'un konuşması ve oylama divan katipleri tarafından Arapça, Portekizce ve Kürtçe'ye de çevrildi. Çocuk meclisine katılan çocuklara katılım belgeleri verildi.