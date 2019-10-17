Gölbaşı’nda ‘Sevgi Çiçeği’ ekim töreni

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DÜNYA endemik bitki listesinde var olan ve Gölbaşı Belediyesi tarafından özel alanda koruma altında bulunan, coğrafi işaret tescil belgeli Sevgi Çiçeği tohumları toprakla buluştu. Sevgi Çiçeği üretim alanında gerçekleşen 'Sevgi Çiçeği' ekim törenine Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tohum atma töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Sevgi Çiçeği'nin Dünyada sadece Gölbaşı'nda yetiştiğini ve tescil edilerek markalaştığını ifade ederek "Bizler yönetime geldiğimizde halkımıza söz verdiğimiz gibi Gölbaşımızın sadece 5 yılını değil 100 yıl sonrasını planlamakta ve bu planlarımız içerisinde de marka değerimiz olan Sevgi Çiçeğine de ayrı önem vermekteyiz" dedi.