Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Kaptan Sevda: İkinci altını getireceğiz

Kaptan Sevda: İkinci altını getireceğiz

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Kaptan Sevda: İkinci altını getireceğiz
GÖRME Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk da kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Şampiyonada kendisinin de gol kralı olduğunu hatırlatan Sevda, "Gerçekten çok çabaladık ve çalıştık. Dünya şampiyonluğunu bir golle kaçırmıştık. Bize inandılar, biz de başaracağımıza inandık. Şampiyonluğu getirdik. 2016 yılında da çok çalışmış ve şampiyon olmuştuk. Tokyo'ya gideceğiz. Takıma güveniyorum. İnananları yarı yolda bırakmayacağız. İkinci altın madalyayı getireceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaptan Sevda: İkinci altını getireceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN