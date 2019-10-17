Kaptan Sevda: İkinci altını getireceğiz

BUGÜN NELER OLDU

GÖRME Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk da kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Şampiyonada kendisinin de gol kralı olduğunu hatırlatan Sevda, "Gerçekten çok çabaladık ve çalıştık. Dünya şampiyonluğunu bir golle kaçırmıştık. Bize inandılar, biz de başaracağımıza inandık. Şampiyonluğu getirdik. 2016 yılında da çok çalışmış ve şampiyon olmuştuk. Tokyo'ya gideceğiz. Takıma güveniyorum. İnananları yarı yolda bırakmayacağız. İkinci altın madalyayı getireceğiz" dedi.