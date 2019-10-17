Mamak’tan Mehmetçiğe selam

BUGÜN NELER OLDU

MAMAKBelediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı. 42 mahalleden 504 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk maçı Büyükkayaş ve Peyami Sefa Mahalleleri arasında gerçekleşti. Takımların Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı açmasının ardından turnuvanın başlangıç vuruşunu Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptı. Turnuvanın ilk maçını Peyami Sefa Mahallesi'ni 6-3 mağlup eden Büyük Kayaş Mahallesi kazandı. 1 ay sürecek Futbol Turnuvası 4 Kasım'da oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek. Başkan Köse, mahalleler arası futbol turnuvasının amacının mahalle kültürünü yaşatarak, mahalleler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu söyledi. Takımlara başarı dileyen Köse, "Gençlerimizin sporla uğraşması, sosyalleşmesi için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğimizle de hem çocuklar kötü alışkanlıklardan korunup spora yönelecekler hem de mahalleler arası tatlı bir rekabet yaşanacak. Şimdiden tüm mahallelere başarılar diliyorum. Kazanan dostluk olsun, centilmenlik olsun" dedi.