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Tarihi mahallelerde merdivenler yenilendi

, başkentin tarihi mahalleleri olan Kale ve Hacı Bayram’da binlerce vatandaşın kullandığı iki merdivenli sokağı yeniledi

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Tarihi mahallelerde merdivenler yenilendi
ALTINDAĞ Belediyesi, ilçe sınırlarındaki sokakların asfalt ve kaldırımlarının yanı sıra merdivenleri de baştan aşağı yeniliyor. Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alan Altındağ Belediyesi, Ankara'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Kale ve Hacı Bayram mahallelerindeki merdivenleri yeniledi. Ekipler vatandaşların güvenliği için Kale Mahallesi'ndeki Timur Sokak ve Hacı Bayram'daki Şekerciler Sokak'a korkuluk da monte etti. Yapılan yenileme çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren çevre esnaflarından İltat Çayır, talep ettikleri iyileştirmenin anında gerçekleştiğini söyledi. Çayır, "Bizleri ziyarete gelen Altındağ Belediye Başkanımız Doç. Dr. Asım Balcı'ya merdivenlerimizin durumunu iletmiştik. Başkanımız sağ olsun hemen ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirdi ve merdivenlerimiz uzun yıllar sonra yenilendi. Altındağ Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.
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Tarihi mahallelerde merdivenler yenilendi
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