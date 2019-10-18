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10 TL bırakıp helallik istedi

Giriş Tarihi: 18.10.2019
10 TL bırakıp helallik istedi
KIRIKKALE Balışeyh'teki Merkez Camisi'nin elektrik ve suyunu kullanan bir kişi, "Caminin prizini 5 dakika kullandım, şadırvandan da 2-3 litre su kullandım. Hakkınızı helal edin" diyerek 10 lira bırakıp, imamdan helallik istedi. Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki merkez Camisi'nin elektrik ve suyunu kullan ismi öğrenilemeyen bir kişi, 10 Türk Lirası bıraktı. Caminin girişindeki masanın üzerine bıraktığı not kâğıdında şu ifadelere yer verdi: "Hocam, caminin prizini 5 dakika kullandım, şadırvandan da 2-3 litre su kullandım. Hakkınızı helal edin. Cemaatten de helallik istediğimi bildiririm. Bu az parayı da elektrik faturasına ekleyin. Hürmetlerimle."
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10 TL bırakıp helallik istedi
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