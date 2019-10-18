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‘Asker selamı konusunda geri adım atmamalıyız’

Ankaragücü Teknik Direktörü , “Maalesef Avrupa’nın bize karşı bakış açısı bu. Artık ‘yeter’ diyebiliriz, bu konuda geri vites yapmamalıyız” dedi

Giriş Tarihi: 18.10.2019
‘Asker selamı konusunda geri adım atmamalıyız’
SÜPER Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Diyadin, transfer yasağından dolayı kadro derinliklerinin olmadığını vurgulayarak, "Hector ve Oscar zaten sezon başından beri yok. Cebrail de yok. Bu tip eksiklerimiz de var, hamle gücümüz de olmuyor. Ama gerekirse genç oyuncularımızı, eldeki oyuncularımızı doğru konuma getirmek zorundayız. Canteros hafta sonuna yetişmiyor, Scarione zaten son gün takıma katılmıştı, hiç hazırlık maçı oynamadı, üst üste sakatlık yaşıyor. Bir aksilik olmazsa Orgill maça yetişecektir" ifadelerini kullandı.

"MİLLET OLARAK KENETLENMEMİZ GEREK"
Son günlerde gündem olan asker selamıyla ilgili düşüncelerini de dile getiren Diyadin, "Maalesef Türkiye ile ilgili böyle durumlarda Avrupa'nın bize karşı bakış açısı bu. Artık yeter diyebiliriz, hiçbir şekilde hiçbir konuda geri vites yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Asker selamı kendi vatandaşına, kendi askerine hiç fark etmez, bu başka bir şey de olabilir, oyuncuların gösterdiği saygıyı birileri kendi üzerine, Avrupa saygısızlık olarak alıyorsa bu onların kendi bileceği iştir. Bu konularda asla taviz vermemeliyiz. Her alanda hep beraber kenetlenip, bu konularda eleştiri bile yapmadan birbirimize destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Her konuda tek yürek olmalıyız" şeklinde konuştu.

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