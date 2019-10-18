‘Asker selamı konusunda geri adım atmamalıyız’

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Diyadin, transfer yasağından dolayı kadro derinliklerinin olmadığını vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Son günlerde gündem olan asker selamıyla ilgili düşüncelerini de dile getiren Diyadin, "Maalesef Türkiye ile ilgili böyle durumlarda Avrupa'nın bize karşı bakış açısı bu. Artık yeter diyebiliriz, hiçbir şekilde hiçbir konuda geri vites yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Asker selamı kendi vatandaşına, kendi askerine hiç fark etmez, bu başka bir şey de olabilir, oyuncuların gösterdiği saygıyı birileri kendi üzerine,Bu konularda asla taviz vermemeliyiz. Her alanda hep beraber kenetlenip, bu konularda eleştiri bile yapmadan birbirimize destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Her konuda tek yürek olmalıyız" şeklinde konuştu.