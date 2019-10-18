Atık pilleri teslim ettiler

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KEÇIÖREN Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği kampanya kapsamında atık pilleri Geri Dönüşüm Danışma Merkezine teslim eden öğrenciler sinema ve bowling biletlerini aldıktan sonra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u da ziyaret ederek, kampanya ve hizmetler için teşekkür ettiler. Çocukların çevre duyarlılığının herkese örnek olmasını ve geri dönüşümün ekonomiye kazanç olduğunu da vurgulayan Başkan Altınok, "Duyarlılığınızı devam ettirin, milletlerin ve devletlerin geleceği çocuklar ve gençleridir, bu makamlara sizler geleceksiniz. Kendinizi iyi yetiştirin, derslerinize iyi çalışın, kitap okuyun, asla yalan söylemeyin. Tembellik, yorulmak yok, mücadele edip başarılı olmak var, biz inandık ve başardık, Türkiye'nin örnek aldığı hizmetleri Keçiörenli'lerimizle buluşturduk. Sizler de inanırsanız başarırsınız" nasihatlerinde bulundu. Çocukların "Belediye başkanı nasıl olabiliriz, belediye başkanı olmayı tavsiye eder misiniz" sorusuna da gülerek cevap veren Altınok, "Belediye başkanlığı çetin ve zor bir iştir ama aynı zamanda eserler yapma, insana dokunma imkânı bulacağınız güzel de bir iştir, tavsiye ederim" diye cevap verdi.