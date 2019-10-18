Depresyonsavar besinler

BUGÜN NELER OLDU

Yaz mevsimine veda ettik. Yavaş yavaş son bahar yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklığındaki değişiklikler, güneşli saatlerin azalması ve en önemlisi mevsim geçişleri ruhsal durumumuzu etkiliyor. Depresyon, panik atak gibi rahatsızlıkları tetikenliyor. Bu süreci en az hasar alarak atlatmakta doğru yiyecekleri tercih ederek başlıyor. Diyetisyen Ezgi Evgin, ruhsal iniş çıkışları engellemenin yolunun serotonin (mutluluk hormonu) arttırmaktan geçtiğini söyledi. Evgin, "Besinlerin gücünden yararlanarak mutluluk hormonumuzu arttıralım ki yüzümüzden gülücükler eksilmesin" dediMutluluk hormonu olan serotonin triptofan aminoasitinden sentezleniyor. Yani triptofan kaynağı olan besinler; mutlu eden besinlerdir muz, kivi, ananas, yumurta, süt ve süt ürünleri, hindi eti triptofandan zengin besinlerin başında geliyor.Omega 3'ün en güzel kaynağı balık. Hazır balık sezonu açılmışken balık tüketmeyi ihmal etmeyin. Ceviz, keten tohumu ve chia tohumu da omega 3 kaynaklarından.Porsiyon kontrolüne uygun olarak ceviz, badem, yer fıstığı, kabak çekirdeği tüketilmeli. Çünkü kuruyemişlerin içinde bulunan faydalı yağlar serotonin seviyesini artırıyor. Kompleks karbonhidratlar kan şekerini dengeliyor ve ani sinir ataklarını önlüyor. B grubu vitaminlerden zengin olan kompleks karbonhidratların serotonin salgılanmasına katkısı büyük. Yani tam buğday ekmeğini tüketmeyi ihmal etmeyin.En iyi D vitamini kaynağı güneş. Fakat güneş ışınlarından daha az yararlandığımız şu günlerde D vitamini takviyesi almakta fayda var ancak unutmamalıyız ki D vitamini vücutta depolanıyor. Kan tahlilleriniz doğrultusunda kullanmakta fayda var. Beslenmenizde yapacağınız birkaç katkıyla depresyonu önleyebilir, yüzümüzdeki gülücükleri arttırabiliriz.