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Otomobil alt geçide düştü

Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarparak alt geçide düştü. Hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Otomobil alt geçide düştü
KAZA, gece saatlerinde Çankaya İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önündeki alt geçitte meydana geldi. Kızılay yönüne giden, Engin Aktekin hakimiyetindeki otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide düştü. Kazada, sürücü Aktekin ile yolcu B.H. ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Takla atan otomobilden kopan parçalar, Emre A. hakimiyetindeki araca çarparak maddi hasara neden oldu. Öte yandan kaza anına şahit olan bazı vatandaşlar, hurda yığınına dönen otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini iddia etti. Otomobiller çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Otomobil alt geçide düştü
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