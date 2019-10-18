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Yenimahalle’nin 2020 bütçesi 575 milyon

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Yenimahalle’nin 2020 bütçesi 575 milyon
YENIMAHALLE Belediyesi'nin 2020 yılı mali bütçesi, Ekim ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Oy çokluğuyla meclisten geçen Yenimahalle'nin bütçesi 575 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde mali bütçe inceleme raporları maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Bütçenin gerçekleşme oranını bugüne kadar yüzde 90'ın altına düşürmeyen Yenimahalle Belediyesi'nin yeni dönem bütçesi, oylamanın ardından oy çokluğu ile kabul edildi.
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Yenimahalle’nin 2020 bütçesi 575 milyon
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