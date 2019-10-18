Yenimahalle’nin 2020 bütçesi 575 milyon

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLEBelediyesi'nin 2020 yılı mali bütçesi, Ekim ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Oy çokluğuyla meclisten geçen Yenimahalle'nin bütçesi 575 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde mali bütçe inceleme raporları maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Bütçenin gerçekleşme oranını bugüne kadar yüzde 90'ın altına düşürmeyen Yenimahalle Belediyesi'nin yeni dönem bütçesi, oylamanın ardından oy çokluğu ile kabul edildi.