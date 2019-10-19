Ayşe’yi öldürmekle suçlanan doktora uyuşturucudan suç duyurusu

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AYŞE Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tarhan hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianame Ankara 5'ince Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek dava açıldı. 9 Aralıkta görülecek dava öncesi ailenin avukatı Tuğba Gültekin, Tarhan hakkında Ayşe'ye sadece anestezi doktorlarının temin edebileceği uyuşturucu madde temin ettiği gerekçesiyle 'uyuşturucu madde temin etmek' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla yeni suç duyurusunda bulundu. Avukat Gültekin, "Tarhan uyuşturucu madde bağımlısıdır. Ayşe'yi da uyuşturucu madde bağımlısı yapmıştır. Tarhan, 'uyuşturucu temini' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından da cezalandırılmalıdır" dedi.