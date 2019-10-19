Başkan Ercan gençleri bizzat dinliyor

BUGÜN NELER OLDU

SINCAN Belediye Başkanı Murat Ercan "Gençlerle Baş başa" programı kapsamında okul ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ercan bu hafta İbn-i Sina Anadolu Lisesinde öğrenim gören gençlerle bir araya geldi. Gençlerin görüşlerini dinleyen Başkan Ercan gençlere yönelik projelerini anlattı. Sincan'ın her geçen gün daha hızlı büyüdüğüne dikkati çeken Başkan Ercan gençlere Sincan projelerini anlattı, gençlerden fikir aldı. Başkan Ercan, "Biz bir meydan planlıyoruz. Yüz binlerce vatandaşımızın toplanabileceği alan olacak. Arkasına da Selçuklu mimarisinin modern çizgilerle donatıldığı Kongre ve Kültür Merkezi yapılacak. İçinde 2 bin 560 kişilik kongre salonu, kütüphane, okuma alanları, sosyal alanlar olacak. Belören bölgemize de bir Millet Bahçesi yapacağız. Gençlik ve spor bakanlığı ile aramızda protokol imzaladık. Gençlerimize yönelik spor alanında da birçok projemiz var" diye konuştu. Gençler Başkan Ercan'a taleplerini bizzat iletti. Başkan Ercan gençlerin görüşlerini tek tek not aldı, merak etikleri sorulara yanıt verdi. Gençler Başkan Ercan'a projelerinden ve gençliğe verdiği destekten dolayı teşekkür etti.