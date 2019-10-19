Kanserden değil geç kalmaktan korkun

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLEBelediyesi, Ankara Meme Hastalıkları Derneği işbirliği ile "Meme Kanseri" semineri düzenledi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gamze Kızıltan tarafından gerçekleştirilen sunum sırasında meme kanseri, kanser türleri hakkında detaylı bilgi verilirken, meme kanserinde erken muayenenin önemine dikkat çekildi. İlçe sakinleri ve belediye personeli, Seminere yoğun ilgi gösterildi. Meme kanseri taramaları nasıl yapılır, kendi kendine muayene çeşitleri nelerdir gibi soruların cevap bulduğu sağlık seminerinde, dünyada ve Türkiye'de meme kanseri oranları ile ilgili sayısal bilgiler verildi. Ayrıca meme kanseri hakkında yanlış bilinen bir takım ayrıntılara vurgu yapılarak, kanserden değil geç kalınmaktan korkulması gerektiği vurgulandı.