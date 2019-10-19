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Pursaklar’da sosyal yardım vizyon çalıştayı

Giriş Tarihi: 19.10.2019
Pursaklar’da sosyal yardım vizyon çalıştayı
17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele günü kapsamında Pursaklar'da 'Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı' düzenlendi. 17-18 Ekim'de Pursaklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Kamu Kurumu, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Sosyal yardım hizmetlerinin toplumdaki dezavantajlı kesimlere daha etkin ve daha verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikalar geliştirebilmek için çalıştayın düzenlendiğini kaydeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni hedef ve vizyonların ortaya konulmasını amaçladıklarını söyledi.
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Pursaklar’da sosyal yardım vizyon çalıştayı
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