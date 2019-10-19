BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi Emekliler Platformu tarafından düzenlenen resim sergisine katıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Emekliler Platformu'nun yağlı boya Resim Sergisinin açılışına yapan Başkan Altınok, eserleri tek tek inceleyerek emekleri ve üretmelerinden ötürü Emekliler Platformu üyelerine teşekkür etti. 80 eserin sergilendiği açılışta konuşan Altınok, "Okumanın, kültürün, sanatın yaşı yok. Sanatla uğraşanlar genç ve dinamik kalır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyor. Sanat, bilim, kültür, edebiyatla iç içe olup güzel yarınlara kavuşacağız. Sizin tecrübeleriniz, birikiminiz çok önemli, gelecek kuşaklara da aktarılması bakımında değerli, sanat bunun yollarından biri" dedi. Altınok, üretmenin önemine de değinerek, "Evde oturmayıp üretiyorsunuz, geride eserler bırakıyorsunuz, gönüllerini tuvallerine nakşeden herkesi tebrik ediyorum. Atatürk 'Efendiler; hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız' diyor. O bir meziyettir, bir mertebedir. Bizler de çalışana, üretene yardımcı olacağız, destek olacağız" diye konuştu. Birlik ve beraberliğe vurgu yaparak şehitleri de anan Başkan Altınok, Barış Pınarı Harekâtının önemine dair de şunları kaydetti: "Masada da sahada da kazandık ve istediğimizi alıyoruz. Ülkemizin ilelebet payidar olması, Cumhuriyetimizin nice 100. yıllara erişmesi için devletimizin, milletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.