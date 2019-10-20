Alkollü mekânlara uygulama: 2 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından şehrin en merkezi yeri ola Kızılay'da belli başlı mekânlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda, kapalı mekânlarda sigara yasağına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yasağa uymadığı tespit edilen yerlere cezai işlem uygulandı. Şüpheli şahıslar üzerinde genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. Mekânlarda çalışanların yasalara uygun olarak çalışıp çalıştırılmadığı Belediye görevlilerince incelendi. İş yerlerinin belgeleri kontrol edilerek uygun olup olmadığı denetlendi.