Bayrak Taha Akgül’de

7. ULUSLARARASI
Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı. 109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde gerçekleştirildi. 50'den fazla ülkenin savunma bakanları, ordu komutanları ve Çin'de bulunan yabancı askeri ataşelerin katıldığı açılış töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları kafilesinin bayrağını, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.
KAYAALP DE ORADA
Cin'de 27 ana ve 329 küçük kategorinin yer aldığı askeri olimpiyat oyunlarında müsabakalar bugün başlayacak. Milli güreşçilerimiz ise 21-24 Ekim tarihlerinde mindere çıkacak. Milli takım kafilesinde Taha Akgül'ün yanı sıra Rıza Kayaalp, Soner Demirtaş, Metehan Başar, Aslan Atem, Enes Başar, Selahattin Kılıçsallayan ve Fatih Yaşarlı yer alıyor.