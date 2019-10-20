Bayrak Taha Akgül’de

BUGÜN NELER OLDU

Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı. 109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde gerçekleştirildi.KAYAALP DE ORADACin'de 27 ana ve 329 küçük kategorinin yer aldığı askeri olimpiyat oyunlarında müsabakalar bugün başlayacak. Milli güreşçilerimiz ise 21-24 Ekim tarihlerinde mindere çıkacak. Milli takım kafilesinde Taha Akgül'ün yanı sıra