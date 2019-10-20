Gürültü Eylem Planı hayata geçiriliyor

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi koordinasyonunda sürdürülecek "Ankara Gürültü Eylem Planı" için 21 Ekim Pazartesi günü protokol imzalanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karayolu, demiryolu ve endüstri kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Stratejik Gürültü Haritası dikkate alınarak iki yıl boyunca kent genelinde incelemeler yapılacak. "Daha sağlıklı bir Başkent için sessizlik" ve "Sessizliğin sesi Başkent'e çeker sizi" sloganıyla sürdürülecek çalışmalarda uzmanlar, sahada yapacakları ölçümlerle gürültüden etkilenen nüfus ve gürültü sınır aşım noktalarını tek tek belirleyecek.