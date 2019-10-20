Muhteşem siftah

CANDEİAS'TAN

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Antalyaspor'u darmadağın etti: 6-0... Maçın henüz ilk dakikası dolmadan Gençlerin gol yağmuru başladı. Antalyasporlu futbolcuların Boffin'e yaptığı geri pasta kalecinin uzaklaştırmaya çalıştığı topta Stancu araya girdi.13'te Sio vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. 21'de Candeias kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 0-3. 23'te yenilen golde hatası olan Bahadır Öztürk, topla Antalyaspor kalesine giden Sio'yu düşürünce hakem tereddütsüz kırmızı kart gösterdi. 37'de Candeias ikinci kez fileleri sarstı: 0-4. 42'de Sio'nun ceza alanı çizgisi üzerinden sol ayağı ile şutunda top kalecinin sağından ağlara gitti:52'de Amilton'un yaptığı vuruş ağlara gitti ancak pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.86'ncı dakikada Mukairu'nun pasında Hakan Özmert topu ağlara bıraktı. Ancak pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Maçı 6-0 kazanan Başkent sezonun ilk galibiyetini muhteşem bir skorla almış aldı.Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, iyi oynadıkları maçlarda kazanamadıklarını, Antalya deplasmanında bunu kırdıklarını ifade etti. Antalyaspor'u 6-0 yendikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Kaplan, oyuncularını kutladı. Kaplan, rakibi iyi analiz edip, hücuma çabuk çıkarak goller bulmayı planladıklarını anlatarak,ifadelerini kullandı.ilk kez hat-trick yapan Candeias, 2 de gol pası verdi. 2014-15 sezonundan bu yana hiçbir Süper Lig maçında Portekizli oyuncudan daha fazla gol katkısı yapan futbolcu olmadı.