Muhteşem siftah

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üper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Antalyaspor'u darmadağın etti: 6-0... Maçın henüz ilk dakikası dolmadan Gençlerin gol yağmuru başladı. Antalyasporlu futbolcuların Boffin'e yaptığı geri pasta kalecinin uzaklaştırmaya çalıştığı topta Stancu araya girdi. Stancu kazandığı topu Candeias'a verdi. Bu futbolcunun vuruşu Diego'nun kafasına çarparak ağlara gitti: 0-1.
13'te Sio vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. 21'de Candeias kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 0-3. 23'te yenilen golde hatası olan Bahadır Öztürk, topla Antalyaspor kalesine giden Sio'yu düşürünce hakem tereddütsüz kırmızı kart gösterdi. 37'de Candeias ikinci kez fileleri sarstı: 0-4. 42'de Sio'nun ceza alanı çizgisi üzerinden sol ayağı ile şutunda top kalecinin sağından ağlara gitti:
0-5. IKI OFSAYT KARARI
52'de Amilton'un yaptığı vuruş ağlara gitti ancak pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. 57'de Stancu, Sessegnon'nun kendi yarı alanından gönderdiği topla Antalyaspor ceza alanı kadar girdi. Aşırtma vuruşta top ağlarla buluştu: 0-6.
86'ncı dakikada Mukairu'nun pasında Hakan Özmert topu ağlara bıraktı. Ancak pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Maçı 6-0 kazanan Başkent sezonun ilk galibiyetini muhteşem bir skorla almış aldı.
'BU 3 PUANA İHTİYACIMIZ VARDI'
GENÇLERBIRLIĞI
Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, iyi oynadıkları maçlarda kazanamadıklarını, Antalya deplasmanında bunu kırdıklarını ifade etti. Antalyaspor'u 6-0 yendikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Kaplan, oyuncularını kutladı. Kaplan, rakibi iyi analiz edip, hücuma çabuk çıkarak goller bulmayı planladıklarını anlatarak, "İyi maç oldu, kazanan biz olduk, galibiyetimiz camiamıza hayırlı olsun. Gençlerbirliği camiasını mutlu ettik"
ifadelerini kullandı.
CANDEİAS'TAN 5 GOLE DİREKT KATKI
KARIYERINDE
ilk kez hat-trick yapan Candeias, 2 de gol pası verdi. 2014-15 sezonundan bu yana hiçbir Süper Lig maçında Portekizli oyuncudan daha fazla gol katkısı yapan futbolcu olmadı.