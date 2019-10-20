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Osteoporoz Günü’ne özel seminer

halkı bilgilendirme çalışmaları kapsamında “Dünya Osteoporoz (Kemik Erimesi) Günü’ne” özel bir seminer düzenledi

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Osteoporoz Günü’ne özel seminer
NECIP Fazıl Kısakürek Salonunda Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Osteoporoz ile Yaşam Derneği iş birliğinde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Karaoğlan üstlendi. Merve Gençyürek'in sunuculuğunda gerçekleşen programda Karaoğlan, program sayesinde farkındalığı artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Seminerde Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Gökhan Tuna Öztürk, osteoporozdan nasıl korunuruz?, beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlar, risk faktörleri konularında bir sunum yaparken vücutta en fazla kırık yaşanan bölgelerin omurga, kalça ve ön kol olduğunun altını çizdi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Günendi de osteoporozda egzersizin önemi, egzersiz türleri ve yanlış egzersizlere dair bilgiler verdi. Seminere katılan herkese ultrasonografi ile kemik taramasının yapıldığı programda katılımcılar da merak ettikleri soruları yönelttiler.
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Osteoporoz Günü’ne özel seminer
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