Tdv Kagem’den tez ve makale yazımı eğitimi

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Diyanet Vakfı(TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik başlatılan "Akademik Yazmak ya da Yazamamak" başlıklı okuma tartışma grubunda yeni dönemin ilk dersi başladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Toker yönetiminde başlayan çalışma grubunda yazmanın emek gerektiren ve kolay olmayan bir süreç olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Toker, "Akademik yazım ise daha zor bir eylemdir. Akademik yazımda, genel yazım yeteneklerinin dışında bilimsel prosedürlerin işin içerisine dâhil olması söz konusu. Bu sebeple Türkiye'de lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılar, tez ve makale yazım sürecinde zorluk ve sorunlar yaşamaktalar" diye konuştu.