Ustaları yakından tanımak için son gün

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi tarafından Ankara Kalesi'nde düzenlenen "Geleneksel Türk El Sanatları" sergisi devam ediyor. Ağustos ayında, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ustalara ev sahipliği yaparak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını ve sanatçılarını Altınköy Açık Hava Müzesi'nde buluşturan Altındağ Belediyesi, ustaları bu sefer de Ankara Kalesi'nde bir araya getirdi. Ankara Ticaret Odası ile birlikte düzenlenen organizasyonda, geleneksel el sanatı ustaları Ankara Kalesi'nde bir araya geldi. Tüm Ankaralıları, özellikle de çocukları geleneksel Türk el sanatlarını yakından tanımaya davet eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, sergiyi gezmek için son 1 gün kaldığını hatırlattı. Başkan Balcı herkesin unutulmaya yüz tutmuş bu sanat dallarını yakından tanıması gerektiğini belirtti.